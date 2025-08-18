العفو الدولية: إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة

Advertisement

اتّهمت ، في تقرير الاثنين، باتّباع سياسة تجويع "متعمّدة" في غزة، فيما تحذر ومنظمات غير حكومية من أن القطاع الفلسطيني شفير مجاعة وشيكة.وأوردت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، أن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في المحتل إذ تدمّر بشكل ممنهج والنسيج الاجتماعي لحياة ".ورأت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية " في غزة.