عربي-دولي

الصين: للتوصل إلى اتفاق أثناء محادثات واشنطن بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:43
دعت الصين اليوم "جميع الأطراف" المشاركة في محادثات  تستضيفها واشنطن لوضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا، للتوصل إلى اتفاق "في أقرب وقت".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري :"نأمل بأن تشارك جميع الأطراف وتتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم ومقبول بالنسبة لجميع الاطراف في أقرب وقت ممكن".
