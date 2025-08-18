Advertisement

عربي-دولي

غزة على حافة المجاعة: أكثر من ثلث السكان بلا طعام لأيام متتالية

Lebanon 24
18-08-2025 | 05:18
حذّرت منظمات دولية من بلوغ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مرحلة "الانهيار التام"، في ظل تفاقم أزمة الجوع ونقص الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023.
وفي تقرير جديد، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بانتهاج سياسة "تجويع متعمدة" بحق سكان القطاع، معتبرة أن ما يجري يتجاوز كونه نتيجة للعمليات العسكرية، ليشكل جزءًا من "خطة ممنهجة" تهدف إلى تدمير الحياة الفلسطينية.

وأشارت المنظمة، بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحًا فلسطينيًا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالًا يعانون من سوء التغذية، إلى أن إسرائيل "تنفذ حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل، إذ تدمر بشكل منهجي الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين". وأكدت أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس صدفة مأساوية، بل نتيجة لسياسات محسوبة صممتها إسرائيل خلال الأشهر الـ22 الماضية لفرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين، كجزء من الإبادة الجماعية الجارية".

وكانت منظمة العفو قد وصفت في نيسان الماضي ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية تُرتكب على الهواء مباشرة".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد توفي 227 شخصًا جوعًا منذ اندلاع الحرب، بينهم 103 أطفال، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 148 شخصًا قضوا جراء سوء التغذية منذ كانون الثاني 2025.

أما برنامج الأغذية العالمي، فاعتبر أن أزمة الغذاء بلغت "أخطر مستوياتها"، موضحًا في تقرير حديث أن "أكثر من ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام متتالية"، وأن نحو 300 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية، مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية وشاحنات الإغاثة إلى القطاع. (سكاي نيوز)
