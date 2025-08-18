Advertisement

عربي-دولي

"أسئلة سريّة".. تحقيق كبير في إسرائيل وهذا ما يجري

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:00
Doc-P-1406064-638911206028650495.jpg
Doc-P-1406064-638911206028650495.jpg photos 0
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان، وجهة رسائل عديدة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بينامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، ورئيسَي الأركان السابقين هرتسي هليفي وأفيف كوخافي، ورئيسَي جهاز "الشاباك" الحالي والسابق، إضافة إلى ضباط رفيعي المستوى، وذلك في إطار تحقيقات ومساءلة تتعلق بالإخفاقات التي أفضت إلى هجوم 7 تشرين الأول 2023، وذلك حينما هاجمت حركة "حماس" مستوطنات إسرائيلية قرب غزة.
وذكرت الصحيفة أنَّ ما يقوم به أنغلمان جاءت إثر تحقيقات شملت آلاف الوثائق وعشرات المسؤولين في المؤسستين السياسية والأمنية، فيما أرفق مع كل رسالة أرسالها إلى المسؤولين، مجموعة أسئلة "غاية في السرية" تمهيداً لجلسات استجواب مباشرة.
 
 
التحقيقات المُشار إليها بدأت في كانون الثاني 2024 لكنها تأجلت 15 شهراً بسبب معارضة رئيس الأركان السابق هليفي ورئيس "الشاباك" رونين بار، قبل أن يجري استئنافها وفق مقترح جديد صادقت عليه المحكمة العليا في نيسان الماضي.
 
أنغلمان كان واضحاً، إذ كشفت أن المسؤولية عن "إخفاق السابع من تشرين الأول"، ستتحملها جميع المستويات العسكرية والسياسية والمدنية في إسرائيل، مطالباً بالكشف الكامل عن الوثائق والتعاون المهني مع الرقابة الإسرائيلية.
 
أيضاً، يقول أنغلمان أن أي محاولات للهروب من المساءلة لن تؤدي إلى وقف التحقيق، خصوصاً أن هجوم "السابع من تشرين الأول هو الإخفاق الأخطر في تاريخ دولة إسرائيل، ويضيف: "الأمر يتطلب إتاحة كاملة، واستخراج كل الوثائق المتعلقة، وتعاملاً مهنياً مع نتائج الرقابة. واجباتنا فقط أمام مواطني إسرائيل الذين يستحقون تلقي الأجوبة حول لبّ الفشل الذي أفضى للمذبحة"، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن "هجوماً من جانب المسؤولين المطلوبين للتملص من المساءلة لن يردعنا". (العربي الجديد)

16:56 | 2025-08-18
16:54 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
15:56 | 2025-08-18
15:50 | 2025-08-18
15:40 | 2025-08-18
