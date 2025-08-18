"أسئلة سريّة".. تحقيق كبير في إسرائيل وهذا ما يجري

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريراً جديداً قالت فيه إن مراقب الدولة متنياهو أنغلمان، وجهة رسائل عديدة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بينامين ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، ورئيسَي الأركان السابقين هرتسي هليفي وأفيف كوخافي، ورئيسَي جهاز "الشاباك" الحالي والسابق، إضافة إلى ضباط رفيعي المستوى، وذلك في إطار تحقيقات ومساءلة تتعلق بالإخفاقات التي أفضت إلى هجوم 7 تشرين الأول 2023، وذلك حينما هاجمت حركة " " مستوطنات إسرائيلية قرب غزة.

Advertisement

وذكرت الصحيفة أنَّ ما يقوم به أنغلمان جاءت إثر تحقيقات شملت آلاف الوثائق وعشرات المسؤولين في المؤسستين السياسية والأمنية، فيما أرفق مع كل رسالة أرسالها إلى المسؤولين، مجموعة أسئلة "غاية في السرية" تمهيداً لجلسات استجواب مباشرة.

التحقيقات المُشار إليها بدأت في كانون الثاني 2024 لكنها تأجلت 15 شهراً بسبب معارضة السابق هليفي ورئيس "الشاباك" رونين بار، قبل أن يجري استئنافها وفق مقترح جديد صادقت عليه في نيسان الماضي.

أنغلمان كان واضحاً، إذ كشفت أن المسؤولية عن "إخفاق السابع من تشرين الأول"، ستتحملها جميع المستويات العسكرية والسياسية والمدنية ، مطالباً بالكشف الكامل عن الوثائق والتعاون المهني مع الرقابة الإسرائيلية.

أيضاً، يقول أنغلمان أن أي محاولات للهروب من المساءلة لن تؤدي إلى وقف التحقيق، خصوصاً أن هجوم "السابع من تشرين الأول هو الإخفاق الأخطر في تاريخ ، ويضيف: "الأمر يتطلب إتاحة كاملة، واستخراج كل الوثائق المتعلقة، وتعاملاً مهنياً مع نتائج الرقابة. واجباتنا فقط أمام مواطني الذين يستحقون تلقي الأجوبة حول لبّ الفشل الذي أفضى للمذبحة"، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن "هجوماً من جانب المسؤولين المطلوبين للتملص من المساءلة لن يردعنا". (العربي الجديد)