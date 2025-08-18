Advertisement

عربي-دولي

هل أغلقت إيران سفارات أوروبا؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1406073-638911218591076238.png
Doc-P-1406073-638911218591076238.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما تردد في وسائل الإعلام حول إغلاق عدد من السفارات الأوروبية في طهران، مؤكداً أنها لا تزال تواصل عملها بشكل طبيعي، وإن كانت بعض خدماتها القنصلية شهدت تعديلات محدودة بفعل التطورات الأخيرة والهجمات العسكرية الإسرائيلية.
Advertisement

وأوضح بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن هذه الشائعات تصاعدت بعد وداع السفير الألماني، مشدداً على أن الهدف من نشرها هو إثارة التوتر، وأن أي بعثة أوروبية لم تُغلق أبوابها. وأضاف أن بعض السفارات اكتفت بتقليص أنشطتها أو تقييد خدماتها القنصلية مؤقتاً، وهو أمر لا يرقى إلى حد الإغلاق.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن السفارات الثلاث المعنية تعمل حالياً بصورة طبيعية، مع بعض التغييرات في نطاق الخدمات. ولفت إلى أن العديد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية تعتمد على تفويض خدماتها القنصلية لجهات خارجية، ما يجعل الادعاءات المتداولة غير دقيقة.

مواضيع ذات صلة
دول عديدة تغلق سفاراتها في إيران.. من هي؟
lebanon 24
18/08/2025 16:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم تعليقاً على الوضع في غزة: أوقفوا التطبيع وأغلقوا ‏سفارات العدو
lebanon 24
18/08/2025 16:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عودة السفارات لعملها بعد أن قلصت أو أغلقت مقارها خلال الهجمات الإسرائيلية
lebanon 24
18/08/2025 16:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تغلق إيران مضيق هرمز؟
lebanon 24
18/08/2025 16:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2025-08-18
08:00 | 2025-08-18
07:08 | 2025-08-18
07:00 | 2025-08-18
06:56 | 2025-08-18
06:39 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24