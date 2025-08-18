أعنف وأكثر دموية.. حرب إيرانية – إسرائيلية ثانية تلوح في الأفق

حذّرت صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية من احتمال اندلاع جولة جديدة من الحرب بين إيران وإسرائيل قبل نهاية تشرين الثاني المقبل، مرجّحة أن تكون أكثر عنفاً ودموية من المواجهة السابقة.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل
تسعى عبر التصعيد المرتقب إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: جرّ الولايات المتحدة
إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، إضعاف النظام الإيراني
، وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة للقصف شبيهة بسوريا أو لبنان
. لكنها أشارت في المقابل إلى أن طهران
قد تلجأ هذه المرة إلى خيار المواجهة المفتوحة منذ البداية، لكسر أي انطباع بأن إسرائيل قادرة على إخضاعها.
وأضاف التقرير أن دخول الولايات المتحدة الحرب مجدداً تحت ضغط إسرائيلي قد يزج بها في مواجهة شاملة مع إيران، ستكون أعقد بكثير من غزو العراق
، فيما لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
متردداً بين رغبته في عمل عسكري "سريع وحاسم" ومخاوفه من التورط في حرب طويلة.
ورغم نجاح إسرائيل في الجولة الأولى بقتل عدد من قادة الحرس الثوري وعلماء نوويين، إلا أن إيران عوّضت خسائرها سريعاً وردّت بإطلاق وابل من الصواريخ، ما كشف قدرتها على امتصاص الضربات والحفاظ على زخمها العسكري. كما أن العملية لم تؤدِّ إلى أي احتجاجات واسعة داخل إيران، بل عززت موجة قومية دفعت الشارع للاصطفاف خلف النظام.
وتوقعت الصحيفة أن تعتمد طهران في الحرب المقبلة على ضربات قوية ومباغتة، مستندة إلى تصريحات وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي الذي أكد أن الرد سيكون هذه المرة "أكثر حسماً وبأسلوب يستحيل التغطية عليه".
وختمت "فورين بوليسي" بالقول إن نتيجة أي مواجهة جديدة ستتوقف على سرعة استجابة الطرفين وقدرتهما على التعلّم من الجولة السابقة، مع الإشارة إلى أن إيران قد تعيد النظر في برنامجها النووي
إذا تبيّن أن أدوات الردع الأخرى لم تعد كافية لردع إسرائيل. (عربي21)