عربي-دولي
"حماس": وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار
Lebanon 24
18-08-2025
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مصدر في حركة "
حماس
" اليوم الاثنين في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين بموافقتها على المقترح الذي تم تقديمه يوم أمس الأحد بشأن وقف إطلاق النار بغزة.
وقال المصدر في الحركة لقناة "
الجزيرة
": "أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".
وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر
دبلوماسي
لم تسمه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء
القطري
هذا المساء
خلال اجتماع في مصر".
