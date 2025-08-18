"حماس": وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار

Advertisement

أفاد مصدر في حركة " " اليوم الاثنين في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين بموافقتها على المقترح الذي تم تقديمه يوم أمس الأحد بشأن وقف إطلاق النار بغزة.وقال المصدر في الحركة لقناة " ": "أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر لم تسمه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء خلال اجتماع في مصر".