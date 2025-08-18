Advertisement

عربي-دولي

"حماس": وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:51
أفاد مصدر في حركة "حماس" اليوم الاثنين في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين بموافقتها على المقترح الذي تم تقديمه يوم أمس الأحد بشأن وقف إطلاق النار بغزة.
وقال المصدر في الحركة لقناة "الجزيرة": "أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".

وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء القطري هذا المساء خلال اجتماع في مصر".
