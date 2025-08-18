28
حماس تعلن موافقتها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
18-08-2025
|
11:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مصدر في حركة "
حماس
" اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على المقترح الذي قدّم يوم أمس الأحد لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المصدر لقناة "
الجزيرة
"
القطرية
:"أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".
وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر
دبلوماسي
لم تسمّه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء
القطري
هذا المساء
خلال اجتماع في مصر".
وأمس، تسلّمت حركة "حماس" مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، في سياق جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى تهدئة ووقف التصعيد العسكري في المنطقة.
