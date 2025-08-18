حماس تعلن موافقتها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

وأضاف المصدر لقناة " " :"أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر لم تسمّه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء خلال اجتماع في مصر".وأمس، تسلّمت حركة "حماس" مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في ، في سياق جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى تهدئة ووقف التصعيد العسكري في المنطقة.