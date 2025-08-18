Advertisement

عربي-دولي

حماس تعلن موافقتها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
18-08-2025 | 11:20
Doc-P-1406150-638911384564669468.png
Doc-P-1406150-638911384564669468.png photos 0
أفاد مصدر في حركة "حماس" اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على المقترح الذي قدّم يوم أمس الأحد لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المصدر لقناة "الجزيرة" القطرية:"أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".


وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء القطري هذا المساء خلال اجتماع في مصر".


وأمس، تسلّمت حركة "حماس" مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في سياق جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى تهدئة ووقف التصعيد العسكري في المنطقة.
