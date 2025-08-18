مع ترقب قرارات الفيدرالي.. الذهب يواصل المكاسب مع تراجع عوائد السندات الأميركية

Advertisement

واصل الذهب تحركاته الإيجابية المحدودة مع بداية الأسبوع، مستفيداً من تراجع عوائد السندات الأميركية بعد وصولها لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، وسط ترقب الأسواق لاجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من لبحث مخرج سريع للحرب في .وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,383.20 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ مطلع أغسطس، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 3,388.80 دولار.ويأتي هذا التحرك بعد لقاء مع ، والذي انتهى بالاتفاق على دفع مسار تسوية سياسية من دون وقف فوري لإطلاق النار، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب.ويترقب المستثمرون محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، المقرر نشرها يوم الأربعاء، قبل المؤتمر السنوي للفيدرالي في جاكسون هول بين 21 و23 آب، حيث يُتوقع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالية لخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس، ما قد يمنح الذهب دفعة إضافية.وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 38.07 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.5% ليسجل 1,328.40 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.3% إلى 1,115.68 دولار بعد هبوطه لأدنى مستوى منذ 10 .