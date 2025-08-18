أرقام صادمة: الغاز الروسي إلى أوروبا يزداد رغم العقوبات

Advertisement

كشفت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد (يوروستات) يوم الإثنين أن التكتل استورد غازًا طبيعيًا مسالًا من بقيمة نحو 4.48 مليار (5.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، بارتفاع ملحوظ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الواردات 3.47 مليار يورو.وفي المجمل، استورد خلال النصف الأول من 2025 غازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة تقارب 26.9 مليار يورو، مع حصة أكبر من التي بلغت وارداتها نحو 13.7 مليار يورو.وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، حيث شكلت وارداتها نحو 45% من إجمالي واردات التكتل.وعلى عكس الفحم والنفط الروسيين، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي عقوبات على الروسي، إذ لا يزال بعض يعتمدون عليه بشكل كبير، فيما تستمر إمدادات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، بما في ذلك عبر خط “ترك ستريم”، في التدفق إلى التكتل الأوروبي.