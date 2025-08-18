Advertisement

إقتصاد

أرقام صادمة: الغاز الروسي إلى أوروبا يزداد رغم العقوبات

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:00
كشفت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الإثنين أن التكتل استورد غازًا طبيعيًا مسالًا من روسيا بقيمة نحو 4.48 مليار يورو (5.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، بارتفاع ملحوظ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الواردات 3.47 مليار يورو.
وفي المجمل، استورد الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2025 غازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة تقارب 26.9 مليار يورو، مع حصة أكبر من الولايات المتحدة التي بلغت وارداتها نحو 13.7 مليار يورو.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، حيث شكلت وارداتها نحو 45% من إجمالي واردات التكتل.

وعلى عكس الفحم والنفط الروسيين، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي عقوبات على الغاز الروسي، إذ لا يزال بعض الدول الأعضاء يعتمدون عليه بشكل كبير، فيما تستمر إمدادات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، بما في ذلك عبر خط “ترك ستريم”، في التدفق إلى التكتل الأوروبي.
إقتصاد

عربي-دولي

