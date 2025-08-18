زيلينسكي: منفتح على إجراء الانتخابات بعد تحقيق الأمن والسلام

أكّد الرئيس الأوكراني ، اليوم الاثنين، الى أنّه "منفتح على إجراء الانتخابات بعد تحقيق الأمن والسلام".

وشكر "الرئيس الأميركي على عمله من أجل وقف القتل".



وخلال لقائه لدى وصوله قبيل انطلاق القمة الأميركية الأوروبية ، أعلن زيلينسكي انه مستعد للمشاركة في اجتماع ثلاثي.