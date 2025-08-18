Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: منفتح على إجراء الانتخابات بعد تحقيق الأمن والسلام

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1406228-638911480207888102.jpeg
Doc-P-1406228-638911480207888102.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، الى أنّه "منفتح على إجراء الانتخابات بعد تحقيق الأمن والسلام". 
Advertisement

وشكر زيلينسكي "الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عمله من أجل وقف القتل".

وخلال لقائه ترامب لدى وصوله البيت الأبيض قبيل انطلاق القمة الأميركية الأوروبية الأوكرانية، أعلن زيلينسكي انه مستعد للمشاركة في اجتماع ثلاثي.
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: آمل أن تجبر قوتنا المشتركة مع الحلفاء روسيا على تحقيق سلام حقيقي
lebanon 24
19/08/2025 00:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: لتحقيق السلام في أوكرانيا ندرك جميعا أنه يجب إجراء بعض المحادثات حول الضمانات الأمنية
lebanon 24
19/08/2025 00:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: إيران منفتحة على اتفاق دبلوماسي حتى بعد الهجمات الأخيرة
lebanon 24
19/08/2025 00:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة "فوكس نيوز": البيت الأبيض يقول إنه منفتح على فكرة لقاء بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
19/08/2025 00:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-08-18
16:54 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
15:56 | 2025-08-18
15:50 | 2025-08-18
15:40 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24