نائب الرئيس الإيراني يحذر: الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

Advertisement

حذر نائب من احتمال تجدد الحرب مع في أي وقت، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر حزيران قد لا يدوم طويلًا.وفي مقابلة مع أكاديميين في ، شدد عارف على ضرورة أن تكون البلاد مستعدة للمواجهة في أي لحظة، موضحًا أن الوضع الحالي لا يُعد وقفًا لإطلاق النار بالكامل، بل هو مجرد "وقف للأعمال العدائية".