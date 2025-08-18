Advertisement

نائب الرئيس الإيراني يحذر: الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:16
Doc-P-1406234-638911485906853895.png
Doc-P-1406234-638911485906853895.png photos 0
حذر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف من احتمال تجدد الحرب مع إسرائيل في أي وقت، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر حزيران قد لا يدوم طويلًا.
وفي مقابلة مع أكاديميين في طهران، شدد عارف على ضرورة أن تكون البلاد مستعدة للمواجهة في أي لحظة، موضحًا أن الوضع الحالي لا يُعد وقفًا لإطلاق النار بالكامل، بل هو مجرد "وقف للأعمال العدائية".
