Advertisement

إقتصاد

بعد مراجعة أخلاقية.. صندوق الثروة النرويجي يستبعد شركات إسرائيلية

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1406239-638911490933067888.png
Doc-P-1406239-638911490933067888.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صناديق الثروة في العالم، أنه قرر استبعاد ست شركات إسرائيلية لها صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، في خطوة تأتي عقب مراجعة أخلاقية لاستثماراته في إسرائيل.
Advertisement

وقال الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو تريليوني دولار، إنه سيكشف عن أسماء هذه الشركات وأسباب التخارج منها فور استكمال العملية. ويرجّح أن تكون بعض أكبر البنوك الإسرائيلية بين هذه الشركات، بعد أن خضعت للمراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.

كما باع الصندوق حصصًا في ست شركات أخرى، موضحًا أنه سيستثمر فقط في الشركات الإسرائيلية المدرجة على مؤشره القياسي. وبلغ حجم استثماراته حتى 14 آب نحو 19 مليار كرونة نرويجية (1.86 مليار دولار) موزعة على 38 شركة إسرائيلية.

وأشار وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج إلى احتمال استبعاد المزيد من الشركات مستقبلًا، لافتًا إلى أن تعزيز التعاون بين هيئة الأخلاقيات و"نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت" سيسرّع عملية تحديد الشركات المخالفة.

ويأتي القرار في خضم جدل داخلي متجدد حول استثمارات الصندوق في إسرائيل، قبيل الانتخابات المقررة في 8 أيلول، وسط دعوات من بعض الأحزاب إلى التخارج الكامل من جميع الشركات الإسرائيلية، وهو ما استبعدته الحكومة حتى الآن.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية النرويجي: الصندوق السيادي النرويجي أعلن سحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
19/08/2025 00:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق الثروة السيادي النرويجي: قررنا إبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظتنا الاستثمارية
lebanon 24
19/08/2025 00:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لنتنياهو وكاتس: أكاذيب هآرتس بشعة وتهدف لتشويه سمعة الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية في العالم
lebanon 24
19/08/2025 00:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية فقدت مكانتها الأخلاقية والقانونية بعد العدوان العسكري الصهيوني
lebanon 24
19/08/2025 00:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-08-18
16:54 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
15:56 | 2025-08-18
15:50 | 2025-08-18
15:40 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24