بن غفير: لدينا الآن فرصة لهزيمة حماس

Advertisement

أعلن وزير ، ، الإثنين، إنه "إذا استسلم لحماس وأوقف الحرب، فسيكون ذلك فرصة ضائعة هائلة".وأضاف: "في المرة السابقة، أضاع رئيس الوزراء إنذار ، الذي طالب فيه بإطلاق سراح جميع الرهائن وإلا ستُفتح أبواب الجحيم، مع أنني حذرتُ من أن هذا خطأ تاريخي".وتابع: "لدينا الآن فرصة لهزيمة ، وأقول لرئيس الوزراء: ليس لديك تفويض بالذهاب إلى صفقة جزئية دون هزيمة حماس".