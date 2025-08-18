Advertisement

عربي-دولي

بن غفير: لدينا الآن فرصة لهزيمة حماس

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:29
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الإثنين، إنه "إذا استسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحماس وأوقف الحرب، فسيكون ذلك فرصة ضائعة هائلة".
وأضاف: "في المرة السابقة، أضاع رئيس الوزراء إنذار الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب فيه بإطلاق سراح جميع الرهائن وإلا ستُفتح أبواب الجحيم، مع أنني حذرتُ من أن هذا خطأ تاريخي".


وتابع: "لدينا الآن فرصة لهزيمة حماس، وأقول لرئيس الوزراء: ليس لديك تفويض بالذهاب إلى صفقة جزئية دون هزيمة حماس".
