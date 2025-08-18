في المكتب البيضاوي.. ترامب يعرض على زيلينسكي "خريطة الصراع" الروسي ـ الأوكراني

Advertisement

خلال لقائهما أمس الإثنين، عرض الرئيس الأميركي على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خريطة كبيرة في المكتب البيضاوي تُظهر الأراضي التي استولت عليها في .وقالت مصادر مطلعة إنه "قبل التوجه إلى الاجتماع متعدد الأطراف مع في الغرفة الشرقية من "، أجرى وزيلينسكي نقاشا مطولا بشأن الخريطة، التي عنونت بـ"خريطة الصراع الروسي الأوكراني".وأوضحت صحيفة "كييف بوست" أن الجزء الشرقي، المُظلل باللون الوردي، يظهر ما يقارب 20 في المئة من مساحة البلاد الخاضعة للسيطرة الروسية.وأضافت أن عرض الخريطة جاء "كأداة محتملة لترامب للضغط على زيلينسكي لإعادة النظر في مبدأ الأرض مقابل السلام".وعلّق زيلينسكي على الخريطة بالقول لوسائل الإعلام إنه أطلع ترامب على بعض تفاصيل ساحة المعركة على الخريطة، وشكره عليها.وأضاف أنه أجرى نقاشا مطولا مع الرئيس الأميركي بشأن الخريطة.وأوضح: "لقد تجادلت بشأن النسبة الموجودة على الخريطة لأنني أعرف هذه النسبة جيدا".والتقى قادة أوروبيون من بينهم زيلينسكي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، أمس الإثنين، وسط الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال ترامب إنه عقد اجتماعا "جيدا جدا" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين.(سكاي نيوز)