عربي-دولي
كوريا الشمالية تُصعّد: كيم يعتبر المناورات المشتركة "خطوة نحو الحرب"
Lebanon 24
19-08-2025
|
01:00
أعلن الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
عن ضرورة إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية العسكرية وتوسيع كبير في القدرات النووية لبلاده.
وجاء ذلك خلال زيارته للمدمرة "تشوي هيون" يوم 18 أب، حيث اطّلع على اختبارات أنظمة التسليح والتدريبات العسكرية على متنها.
ووجه كيم انتقادات حادة للمناورات العسكرية المشتركة "درع الحرية أولشي" بين
كوريا الجنوبية
والولايات المتحدة، التي بدأت في 18 أب وتستمر حتى 28 منه، واصفاً إياها بأنها "خطوة نحو إشعال الحرب" وتعبير صريح عن "الموقف العدائي" تجاه بلاده.
وأكد كيم أن التصعيد العسكري الأمريكي-الكوري الجنوبي يشكل تهديداً للسلام الإقليمي، داعياً إلى "تسريع برنامج التسلح
النووي
" لمواجهة ما وصفه بمحاولات الأعداء لإنشاء "تحالف عسكري نووي".
وقال: "هذا التطور الخطير يتطلب منا اتخاذ إجراءات مضادة استباقية وشاملة"، في إشارة إلى خطط بيونغ يانغ لتعزيز ترسانتها العسكرية والرد على ما تعتبره تهديدات خارجية متزايدة. (روسيا اليوم)
