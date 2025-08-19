Advertisement

عربي-دولي

10 أيام حاسمة.. هذه أبرز الضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1406363-638911880484311826.jpeg
Doc-P-1406363-638911880484311826.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرج اللقاء الثلاثي الأميركي الأوروبي الأوكراني في البيت الأبيض بأجواء إيجابية.
Advertisement

وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته مساء أمس الاثنين أن هناك مناقشات جارية بشأن منح ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك التي يقدمها الحلف للدول الأعضاء.
وقال روته لقناة "فوكس نيوز" الأميركية عن عقب اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، إن الولايات المتحدة أشارت إلى رغبتها في المشاركة في تصور للضمانات الأمنية فيما تجري مناقشة ضمانات وفقا للمادة 5 من معاهدة حلف الناتو.

كما أكد أن ما يتم مناقشته "ليس عضوية أوكرانيا) في الناتو، بل ضمانات أمنية وفقا للمادة 5 ". وشدد على أنه لم تتم في واشنطن مناقشة إرسال قوات برية إلى الأراضي الأوكرانية.


فما هي تلك الضمانات أو الأفكار المقترحة؟
لعل الإجابة الأولية تكمن في منح كييف حماية شبيهة بما تؤمنه المادة 5 من معاهدة الحلف والتي تنص على أنه في حال مهاجمة دولة عضو في الناتو فإن جميع الأعضاء تتأهب للمشاركة في الدفاع عنها سواء عسكريا أو دبلوماسياُ وسياسيا
أما الفكرة الثانية فأتت عبر ما طرحه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ألا وهي تشكيل قوة، منبثقة من "تحالف الراغبين"، تتمركز في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام. لكن أحدا لم يُفصّل علنًا شكل هذه القوة. فيما أكد مسؤولون عسكريون أن شكلها مهم.

قوة حفظ سلام
فمن الأفكار المطروحة تشكيل "قوة حفظ سلام" متكاملة، يُفترض أنها مُسلحة، تدعم وتكمل مهام الجيش الأوكراني، لأغراض دفاعية فقط. لكن الفكرة هي ردع روسيا عبر دفع الكرملين للتفكير مليًا في الدخول في صراع مع جنود من دول أعضاء في حلف الناتو.
إلا أن المشكلة تكمن في أن مثل هذا المقترح يتطلب عشرات الآلاف من الجنود ليكون رادعًا ذا مصداقية، وفق ما أفادت صحيفة "نيويروك تايمز"

"الفخ"
أما الفكرة الثالثة فتكمن في تشكيل قوة "فخ"، أي قوة أصغر بكثير من حيث العدد.

لكنها لن تتمكن من تدعيم القوات الأوكرانية بقوة، ودعمها في تشكيل قوة ردع دفاعية مهمة.

إلا أن الأوروبيين يعتقدون أن الروس سوف يترددون في المخاطرة بقتل جنود أوروبيين غير أوكرانيين في أي مواجهة مقبلة.

قوة مراقبة
في حين يكمن المقترح الرابع في إنشاء "قوة مراقبة". قد تكون صغيرة، بضع مئات من الجنود أو نحو ذلك، مهمتهم الأساسية الإبلاغ عن أي عمل عسكري قادم.

لكن يمكن إنجاز هذا المهمة عبر استخدام الأقمار الصناعية والكاميرات الأرضية، دون الحاجة إلى مراقبين أة قوات على الأرض.

كما أن هذه القوة لن تكون كبيرة بما يكفي لشن أي نوع من الدفاع.

وكان الرئيس الأميركي أشار إلى أن بلاده ستدعم تقديم ضمانات أمنية أوروبية إلى أوكرانيا للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا.

لكن ترامب لم يصل إلى حد الالتزام بإرسال قوات أميريية في إطار هذه الضمانات الأمنية، وقال إنه بدلا من ذلك سيكون هناك وجود أمني "مماثل لحلف شمال الأطلسي (ناتو)"، مشيرا إلى أنه سيجري تسوية جميع هذه التفاصيل في اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي. (الحدث)
 
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: أشعر أن هذه أيام حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
lebanon 24
19/08/2025 12:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: الاجتماع الثلاثي سيسهم في حل الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمشاكل الأصعب
lebanon 24
19/08/2025 12:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس فنلندا: الضمانات الأمنية القوية والموثوقة لأوكرانيا عنصر أساسي لتحقيق سلام مستدام
lebanon 24
19/08/2025 12:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": روسيا وافقت على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لكنها تقول إنها بحاجة إلى مثل هذه الضمانات أيضاً
lebanon 24
19/08/2025 12:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-08-19
04:47 | 2025-08-19
04:25 | 2025-08-19
04:09 | 2025-08-19
04:05 | 2025-08-19
03:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24