أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل وتعرقل حل الدولتين

انتقدت أوستراليا اليوم، قرار سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة ، معتبرة أنه "غير مبرر".وقالت وزيرة الخارجية وونغ في بيان، أوردته "فرانس برس": "إن سحب تأشيرات الدبلوماسيين كان رد فعل غير مبرر".أضافت: "بينما نحتاج الى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تقوم حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) بعزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين".(الوكالة الوطنية)