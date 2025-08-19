Advertisement

أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل وتعرقل حل الدولتين

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:40
انتقدت أوستراليا اليوم، قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة الفلسطينية، معتبرة أنه "غير مبرر".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان، أوردته "فرانس برس": "إن سحب تأشيرات الدبلوماسيين كان رد فعل غير مبرر".
أضافت: "بينما نحتاج الى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تقوم حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو بعزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين".
(الوكالة الوطنية)
 
