عربي-دولي

روسيا: إحباط محاولة اختراق حدودي من مجموعة أوكرانية في بريانسك

Lebanon 24
19-08-2025 | 02:00
أفادت مصادر عسكرية روسية بأن القوات الروسية أحبطت محاولة اختراق من قبل مجموعة مسلحة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية، حيث تم القضاء على خمسة عناصر وأسر اثنين آخرين.
وجاء هذا الحادث ضمن سلسلة استهدافات متكررة تشهدها المناطق الروسية الحدودية من قبل القوات الأوكرانية، في وقت تخضع فيه بريانسك لإجراءات أمنية مشددة ضمن إطار عملية لمكافحة الإرهاب مستمرة في منلطق جنوب غربي روسيا الحدودية مع أوكرانيا.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، حيث تم رصدها وتحيدها فوق مناطق متفرقة شملت مقاطعات فولغوغراد وروستوف بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم. (روسيا اليوم)
