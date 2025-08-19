Advertisement

أفادت مصادر عسكرية روسية بأن القوات الروسية أحبطت محاولة اختراق من قبل مجموعة مسلحة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية، حيث تم على خمسة عناصر وأسر اثنين آخرين.وجاء هذا الحادث ضمن سلسلة استهدافات متكررة تشهدها المناطق الروسية الحدودية من قبل القوات ، في وقت تخضع فيه بريانسك لإجراءات أمنية مشددة ضمن إطار عملية لمكافحة الإرهاب مستمرة في منلطق جنوب غربي الحدودية مع .كما أسقطت الدفاعات 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، حيث تم رصدها وتحيدها فوق مناطق متفرقة شملت مقاطعات فولغوغراد وروستوف بالإضافة إلى . (روسيا اليوم)