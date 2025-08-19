Advertisement

إسرائيل تبدأ مناورة بحرية.. وتحذير من كثافة حركة القوات والسفن

19-08-2025 | 03:35
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه من المقرر بدء مناورة عسكرية في البحر الأحمر بعد ظهر اليوم (الثلاثاء).
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن تقارير القول إنه «خلال المناورة ستلاحظ زيادة في حركة قوات الأمن والسفن في البحر». وأضافت الصحيفة أنه «لا يوجد أي قلق من وقوع حادث أمني».
(الشرق الأوسط)
