نائبة تقترح تعديل مواعيد العمل من 5 صباحاً حتى 12 ظهراً!

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:09
قدمت نائبة في مجلس النواب في مصر مقترحا جديدا بتعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ما أثار ضجة واسعة في البلاد.

وتباينت ردود الأفعال حول المقترح بين مؤيد ومعارض، بينما أكد أطباء أن التعديل المقترح مفيد للصحة العامة ويقلل الضغوط.
من جهتها، أوضحت النائبة آمال عبد الحميد، مقدمة الاقتراح، أن تعديل مواعيد العمل الرسمية سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتمكين الموظفين من العودة مبكرًا لقضاء وقت أطول مع أسرهم، مما يعزز الترابط الأسري.

كما أوضحت لـ"العربية" أن الدوام المقترح سيحسّن الأداء الوظيفي ويزيد إنتاجية العاملين، مستندة إلى دراسات علمية أثبتت أهمية الاستيقاظ والعمل مبكرًا، وأن السهر وقلة النوم يسببان خمول الموظفين وضعف إنتاجيتهم.

إلى ذلك، أضافت أن المقترح يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الازدحام المروري، وتحسين جودة الحياة في مصر.(العربية)
 
