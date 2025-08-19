ماكرون يقترح جنيف لاستضافة بوتين وزيلينسكي.. ماذا عن الموعد

اقترح أن تستضيف جنيف قمة سلام بين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ماكرون، إنه من المفترض أن تكون الدولة التي تحتضن هذا اللقاء محايدة، وفق ما نقلت ، اليوم الثلاثاء.



لذا اقترح الرئيس الفرنسي أن يتم اختيار مدينة جنيف في سويسرا.

إلى ذلك، أوضح أن الدول الأوروبية ستبدأ اليوم في العمل على الضمانات الأمنية.



وأشار إلى أن سيبذلون قصارى جهدهم من أجل عقد اللقاء الروسي الأوكراني خلال الأيام أو ربما الأسابيع القليلة المقبلة.

واعتبر ماكرون أن "الأيام الخمسة عشر حاسمة للغاية". وقال: "بالنسبة لنا، من المهم جدًا إتمام العمل مع ، وتأكيد الضمانات الأمنية". (العربية)