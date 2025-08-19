Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يقترح جنيف لاستضافة بوتين وزيلينسكي.. ماذا عن الموعد

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1406472-638912053523249066.jpg
Doc-P-1406472-638912053523249066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تستضيف جنيف قمة سلام بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
Advertisement
 
وقال ماكرون، إنه من المفترض أن تكون الدولة التي تحتضن هذا اللقاء محايدة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء.

لذا اقترح الرئيس الفرنسي أن يتم اختيار مدينة جنيف في سويسرا.
 
إلى ذلك، أوضح أن الدول الأوروبية ستبدأ اليوم في العمل على الضمانات الأمنية.

وأشار إلى أن الأوروبيين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل عقد اللقاء الروسي الأوكراني خلال الأيام أو ربما الأسابيع القليلة المقبلة.
 
واعتبر ماكرون أن "الأيام الخمسة عشر القادمة حاسمة للغاية". وقال: "بالنسبة لنا، من المهم جدًا إتمام العمل مع الأميركيين، وتأكيد الضمانات الأمنية". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: بوتين يقترح أن تستضيف موسكو المحادثات مع زيلينسكي
lebanon 24
19/08/2025 20:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار بوتين: لم نرد حتى الآن على مقترح قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
19/08/2025 20:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: زيلينسكي رفض اقتراح بوتين باستضافة القمة الثلاثية في موسكو
lebanon 24
19/08/2025 20:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: لندن ستستضيف اجتماعات لمسؤولين أميركيين وبريطانيين وأوروبيين وأوكرانيين لبحث مقترح ترامب-بوتين للسلام
lebanon 24
19/08/2025 20:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:15 | 2025-08-19
13:00 | 2025-08-19
13:00 | 2025-08-19
12:55 | 2025-08-19
12:07 | 2025-08-19
12:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24