"سلاح" تستخدمه أميركا مع أوكرانيا لدفعها إلى إنهاء الحرب... ما هو؟



Advertisement

وذكرت أنه من بين آليات الضغط المختلفة التي يمكن أن تطبقها الولايات المتحدة ضد أوكرانيا لتشجيع على الموافقة على صفقة قد تكون غير مواتية، هي تبادل المعلومات الاستخباراتية. أفادت " عربية" أن مصادر إعلامية كشفت أن تستخدم سلاح تبادل المعلومات الاستخباراتية لدفع لقبول صفقة مع تنهي الحرب بين البلدين.وذكرت أنه من بين آليات الضغط المختلفة التي يمكن أن تطبقها الولايات المتحدة ضد أوكرانيا لتشجيع على الموافقة على صفقة قد تكون غير مواتية، هي تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وبينت أن الولايات المتحدة شاركت معلومات استخباراتية مع أوكرانيا منذ الأشهر الأولى لحربها الشاملة ضد روسيا، بما في ذلك صور أقمار صناعية رفعت عنها السرية، قدمت إلى وكالات الاستخبارات الأميركية والبنتاغون عبر عقود مع شركات أميركية من القطاع الخاص.

وبعد اجتماع مثير للجدل في مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف في ذلك الوقت إن الرئيس قد "طلب التوقف مؤقتًا" عن تبادل المعلومات الاستخباراتية.



وبينت الصحيفة أن الولايات المتحدة تشارك المعلومات الاستخباراتية مع كييف، إلا أن العلاقة بين المسؤولين والضباط الاستخباراتيين والأوكرانيين، التي كانت وثيقة جدا في السابق، تراجعت منذ ذلك الحين، وفقا لأشخاص مطلعين على هذا المسار.