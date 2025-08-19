Advertisement

إقتصاد

وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا

Lebanon 24
19-08-2025 | 06:49
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أهمية الصفقة الأخيرة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.
وأشار إلى أن "الصفقة تثبت اعتماد جيران إسرائيل عليها".
 
وجاء التصريح خلال زيارة ميدانية لمنصة "ليفياثان" للغاز برفقة السفير الأمريكي مايك هاكبي.

وأشار إلى أن "الغاز الطبيعي يمثل أصلا استراتيجيا لإسرائيل، وهذه الصفقة تثبت اعتماد جيراننا علينا، كما تؤكد أهمية قطاع الغاز في استقرار الشرق الأوسط".

وأوضح كوهين أن "تحرير الشرق الأوسط من النفوذ الإيراني، وإنهاء دور حزب الله كعامل إرهاب في لبنان، سيمكن إسرائيل من مد سوريا ولبنان بالغاز والتقنيات المائية الإسرائيلية".

وعلى صعيد السياسة الداخلية، انتقد الوزير "بعض الأطراف في المعارضة التي حاولت تعطيل عمليات التنقيب عن الغاز"، مؤكدا أن جهوده تركز على "اجتذاب شركات الطاقة العالمية للاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي". (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

