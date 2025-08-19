وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا

أكد إيلي كوهين أهمية الصفقة الأخيرة لتصدير إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.

Advertisement

وأشار إلى أن "الصفقة تثبت اعتماد جيران عليها".

وجاء التصريح خلال زيارة ميدانية لمنصة "ليفياثان" للغاز برفقة السفير الأمريكي مايك هاكبي.



وأشار إلى أن "الغاز الطبيعي يمثل أصلا استراتيجيا لإسرائيل، وهذه الصفقة تثبت اعتماد جيراننا علينا، كما تؤكد أهمية قطاع الغاز في استقرار ".



وأوضح كوهين أن "تحرير الشرق الأوسط من النفوذ ، وإنهاء دور كعامل إرهاب في ، سيمكن إسرائيل من مد ولبنان بالغاز والتقنيات المائية ".



وعلى صعيد السياسة الداخلية، انتقد الوزير "بعض الأطراف في التي حاولت تعطيل عمليات التنقيب عن الغاز"، مؤكدا أن جهوده تركز على "اجتذاب شركات الطاقة العالمية للاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي". (روسيا اليوم)