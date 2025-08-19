قطر: رد حماس الأخير كان إيجابياً جداً

أكد المتحدث باسم ، ماجد ، أن رد حركة على المقترح المصري كان إيجابيا جدا، لافتاً إلى هذا الرد "يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه سابقا".

وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحافي أن المقترح يتماشى ويتطابق إلى حد كبير مع ما طرحه المبعوث الأميركي الخاص . وقال: "ما وافقت عليه حماس بالأمس يتطابق بنسبة 98% مع مقترح ويتكوف".



إلى ذلك اعتبر أن هذا المقترح الأخير هو أفضل المتاح.

كذلك أشار إلى أن الوسطاء ينتظرون حالياً الرد ، متمنياً أن يأتي سريعاً وأن يكون إيجابياً. (العربية)