عربي-دولي

قطر: رد حماس الأخير كان إيجابياً جداً

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:04
Doc-P-1406498-638912092307574510.jpg
Doc-P-1406498-638912092307574510.jpg photos 0
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن رد حركة حماس على المقترح المصري القطري كان إيجابيا جدا، لافتاً إلى هذا الرد "يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا".
وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحافي أن المقترح يتماشى ويتطابق إلى حد كبير مع ما طرحه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. وقال: "ما وافقت عليه حماس بالأمس يتطابق بنسبة 98% مع مقترح ويتكوف".

إلى ذلك اعتبر أن هذا المقترح الأخير هو أفضل المتاح.
 
كذلك أشار إلى أن الوسطاء ينتظرون حالياً الرد الإسرائيلي، متمنياً أن يأتي سريعاً وأن يكون إيجابياً. (العربية) 
