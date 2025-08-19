هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ

Advertisement

بعد وفاة لباد البالغ من العمر 32 عاماً في الجامع الأمويّ، كشف القاضي حسام خطاب أنّ الشاب تُوفِيَ بسبب نوبة إختلاجية.وأوضح أنّ "النوبة الاختلاجية حدثت بسبب تعاطي الشاب مادتيّ "الأمفيتامين" المخدرة و"الفلوكستين" وهو مضاد للاكتئاب. (سكاي نيوز)