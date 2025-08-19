Advertisement

عربي-دولي

هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:19
بعد وفاة يوسف محمد لباد البالغ من العمر 32 عاماً في الجامع الأمويّ، كشف المحامي العام القاضي حسام خطاب أنّ الشاب تُوفِيَ بسبب  نوبة إختلاجية.
وأوضح أنّ "النوبة الاختلاجية حدثت بسبب تعاطي الشاب مادتيّ "الأمفيتامين" المخدرة و"الفلوكستين" وهو مضاد للاكتئاب. (سكاي نيوز)
