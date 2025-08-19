Advertisement

عربي-دولي

إذا زارها لعقد لقاء من أجل السلام.. سويسرا ستمنح بوتين "حصانة"

19-08-2025 | 07:53
 أعلن وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس أن بلاده ستمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حصانة" اذا ما حضر "لمؤتمر حول السلام" في أوكرانيا، على رغم مذكّرة التوقيف الصادرة في حقّه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كاسيس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني في برن، أن الحكومة الفدرالية حددت العام الماضي "قواعد لمنح حصانة إلى أشخاص مستهدفين بمذكّرات توقيف دولية، إذا ما حضروا في إطار مؤتمر سلام وليس لدواع خاصة".
