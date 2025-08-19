حريق كبير في أحد مباني النادي الأهلي

اندلع حريق كبير في المبنى الاجتماعي التابع لنادي الأهلي في في مصر.

وأظهرت التحقيقات أنّ الحريق اندلع في وحدة التكييف المركزي.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى النادي للسيطرة على الحريق، فيما لم يتم الإعلان عن وجود إصابات. (العربية)