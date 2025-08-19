Advertisement

عربي-دولي

حريق كبير في أحد مباني النادي الأهلي

Lebanon 24
19-08-2025 | 09:20
اندلع حريق كبير في المبنى الاجتماعي التابع لنادي الأهلي في مدينة نصر في مصر.
وأظهرت التحقيقات أنّ الحريق اندلع في وحدة التكييف المركزي.
 
وهرعت سيارات الإطفاء إلى النادي للسيطرة على الحريق، فيما لم يتم الإعلان عن وجود إصابات. (العربية)
 
 
 
