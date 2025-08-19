Advertisement

عربي-دولي

في اتّصال الـ40 دقيقة... ماذا اقترح بوتين على ترامب؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 10:37
كشفت مصادر مطلعة على الأوكرانيّ، أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين اقترح لقاء نظيره الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي في موسكو، خلال اتصاله بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس خلال المكالمة التي امتدت 40 دقيقة.
وفي هذا السياق، أفادت أ.ف.ب أنّ زيلينسكي رفض اقتراح بوتين باستضافة القمة الثلاثية في موسكو.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24