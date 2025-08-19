قوات الدعم السريع السودانية: جرائم إبادة جماعية وحصار قاتل على المدنيين

Advertisement

أثارت مقاطع فيديو وصور صادمة غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في ، بعد أن وثقت جرائم مروعة ارتكبها عناصر يُعتقد أنهم من في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.وتظهر المقاطع حوادث اعتداء وضرب وتعذيب لمواطنين، إضافة إلى تصفيات ميدانية كان آخرها إطلاق النار المباشر على أحد المدنيين عقب التحقيق معه. وبحسب ناشطين سودانيين، تواصل مليشيات الدعم السريع القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية داخل مخيمات ، وخصوصاً مخيم أبو شوك، حيث يُنفذ الحصار والتجويع باستخدام سلاح المجاعة ضد المدنيين، ويستهدفون المطابخ الجماعية التي توفر وجبات الطعام، ويمنعون دخول المواد الغذائية والأدوية إلى المدينة.وأكدت شبكة أطباء السودان مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً، بينهم 7 أطفال وامرأة حامل، وإصابة 13 آخرين جراء قصف مدفعي على مخيم أبو شوك، محذرة من تدهور الوضع الصحي وانعدام الأدوية والمعينات الطبية الذي ينذر بكارثة إنسانية تهدد آلاف المدنيين.ورصد (أوتشا) الهجمات على المخيم، معبراً عن قلقه إزاء ما يحدث في ظل المجاعة والحصار. وأوضح ناشطون أن بعض الفيديوهات تُظهر عناصر الدعم السريع وهم يوثقون عمليات التجويع والتعذيب بأنفسهم، متباهين بما اعتبروه "نصراً"، فيما ينهالون على المدنيين بالسباب العنصري والإكراه الجسدي، مؤكّدين أن هذه المشاهد تشكل "وثائق دامغة على جرائم حرب مكتملة الأركان".من جانبها، أكدت تنسيقية لجان بالفاشر تسلل مليشيا الدعم السريع منذ يومين إلى مخيم أبو شوك، ونفذت عمليات تصفية مباشرة، واعتقلت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة، بينما تتواصل عمليات القصف المتعمد للمنازل والمستشفيات والمطابخ الجماعية، إلى جانب الاختطاف والتهجير اليومي للسكان.ويشهد السودان منذ منتصف نيسان 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت، وفق والسلطات المحلية، أكثر من 20 ألف قتيل ونزوح ولجوء نحو 15 مليون شخص، في حين قدرت دراسة جامعية أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً، في أكبر كارثة إنسانية متواصلة منذ عقود في البلاد.