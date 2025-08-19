هذا ما دار بين طريف وبرّاك

Advertisement

قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ، الشيخ موفق طريف، إنه التقى في بالمبعوث الأميركي الخاص إلى ولبنان، توم ، وناقش معه خطة إنشاء المعبر الإنساني في .وبحسب ما نقلت صحيفة "يديعيوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أعلن طريف أنه ناقش مع باراك إنشاء معبر إنساني من ناحية الخضر إلى السويداء، وتقديم مساعدات لضحايا المحافظة، في ظل ما سماه بـ"المجزرة" المستمرة في المحافظة.ورأت الصحيفة أن المعبر يعد "خطوة لبناء الثقة مع النظام السوري برئاسة ، على أن يعمل المعبر تحت رعاية أميركية".وزعمت الصحيفة أن "أدلة تشير إلى تورط النظام السوري في المجزرة عرضت خلال الاجتماع"، على حد قولها.وأضافت: "وصف طريف الاجتماع بأنه إيجابي ومتفائل، متوقعًا تقديم المساعدة للدروز".