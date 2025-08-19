28
هذا ما دار بين طريف وبرّاك
Lebanon 24
19-08-2025
|
14:51
قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
في إسرائيل
، الشيخ موفق طريف، إنه التقى في
باريس
بالمبعوث الأميركي الخاص إلى
سوريا
ولبنان، توم
باراك
، وناقش معه خطة إنشاء المعبر الإنساني في
السويداء
.
وبحسب ما نقلت صحيفة "يديعيوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أعلن طريف أنه ناقش مع باراك إنشاء معبر إنساني من ناحية الخضر إلى السويداء، وتقديم مساعدات لضحايا المحافظة، في ظل ما سماه بـ"المجزرة" المستمرة في المحافظة.
ورأت الصحيفة
الإسرائيلية
أن المعبر يعد "خطوة لبناء الثقة مع النظام السوري برئاسة
أحمد الشرع
، على أن يعمل المعبر تحت رعاية أميركية".
وزعمت الصحيفة أن "أدلة تشير إلى تورط النظام السوري في المجزرة عرضت خلال الاجتماع"، على حد قولها.
وأضافت: "وصف طريف الاجتماع بأنه إيجابي ومتفائل، متوقعًا تقديم المساعدة للدروز".
