عربي-دولي

الرئاسة الفرنسية لنتنياهو: تصريحاته عن ماكرون "دنيئة ومبنية على مغالطات"

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:46
استنكرت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التي ربط فيها بين رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وتصاعد معاداة السامية، واصفة هذه التصريحات بأنها "دنيئة" و"مبنية على مغالطات".
وأكد قصر الإليزيه أن رسالة نتانياهو "لن تمر دون رد"، مشددًا على أن "الجمهورية تحمي وستستمر بحماية مواطنيها اليهود"، مضيفًا أن هذه الفترة تتطلب "التصرف بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب".
