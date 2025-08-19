الرئاسة الفرنسية لنتنياهو: تصريحاته عن ماكرون "دنيئة ومبنية على مغالطات"

Advertisement

استنكرت الرئاسة ، الثلاثاء، تصريحات نتانياهو التي ربط فيها بين رغبة الرئيس بالاعتراف بالدولة وتصاعد معاداة السامية، واصفة هذه التصريحات بأنها "دنيئة" و"مبنية على مغالطات".وأكد قصر الإليزيه أن رسالة نتانياهو "لن تمر دون رد"، مشددًا على أن "الجمهورية تحمي وستستمر بحماية مواطنيها اليهود"، مضيفًا أن هذه الفترة تتطلب "التصرف بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب".