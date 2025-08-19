حادث سير مأسوي في أفغانستان

Advertisement

في مساء الثلاثاء، شهدت ولاية غرب حادث مرور مروع، حين اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة ودراجة نارية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم أسفر عن مصرع 71 شخصًا، بينهم 17 طفلاً.أوضحت، في بيان صادر عن الشرطة، أن الحادث ناجم عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه، حيث انحرفت الحافلة عن الطريق واصطدمت بشكل عنيف بالشاحنة.