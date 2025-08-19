Advertisement

عربي-دولي

حادث سير مأسوي في أفغانستان

19-08-2025 | 16:23
في مساء الثلاثاء، شهدت ولاية هرات غرب أفغانستان حادث مرور مروع، حين اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة ودراجة نارية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم أسفر عن مصرع 71 شخصًا، بينهم 17 طفلاً.
السلطات الأمنية أوضحت، في بيان صادر عن الشرطة، أن الحادث ناجم عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه، حيث انحرفت الحافلة عن الطريق الرئيسي واصطدمت بشكل عنيف بالشاحنة.
عربي-دولي

