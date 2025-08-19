Advertisement

عربي-دولي

تحذير إسرائيلي: تزايد أعداد المسلمين في أوروبا سيغير السياسات تجاه إسرائيل

Lebanon 24
19-08-2025 | 16:45
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت قلقه من تزايد أعداد المسلمين في أوروبا، معتبراً أن هذا التغيير الديموغرافي سيؤثر بشكل مباشر على المواقف السياسية والشعبية تجاه إسرائيل.
بينيت، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، نشر على منصة إكس أن أكثر من نصف الأطفال في بروكسل، ونحو 40% من أطفال أمستردام وفيينا ولندن من المسلمين، وهو ما يعكس تغيّراً واسعاً قد يؤدي إلى تبني سياسات أكثر عداء لإسرائيل.

ودعا بينيت إسرائيل إلى تنويع وجهات التجارة، وتعزيز العلاقات مع دول ومناطق أخرى، وتقليل الاعتماد على أوروبا، بهدف الاستعداد للتحديات القادمة. ويأتي هذا التحذير في وقت شهدت فيه العديد من الدول الأوروبية مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، حيث وثق المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام نحو 42 ألف مظاهرة في أكثر من 700 مدينة منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول 2023.

استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" كشف عن انخفاض غير مسبوق في تأييد الأوروبيين لإسرائيل، حيث لم تتجاوز نسبة المؤيدين 25% في فرنسا وألمانيا والدانمارك، و18% في بريطانيا، و9% فقط في إيطاليا، ما اعتُبر صدمة للمجتمع الإسرائيلي وقيادته السياسية، وأدى إلى وصف إسرائيل بأنها "دولة جرباء" وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.
 
(الجزيرة)
 
