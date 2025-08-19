Advertisement

عربي-دولي

السعودية تجدد دعمها للحل السلمي في أوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2025 | 16:50
أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعم المملكة العربية السعودية لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بمدينة نيوم، برئاسة ولي العهد، "أكد دعم المملكة العربية السعودية جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين". 

كما رحب المجلس في هذا السياق بالقمة التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، واللقاء الذي جمع ترامب وفلاديمر زيلينسكي وقادة أوروبيين، يوم أمس الاثنين في البيت الأبيض.


