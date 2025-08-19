Advertisement

جدل في سوريا.. عميد هدّد الطلاب بعلامة صفر!

Lebanon 24
19-08-2025 | 16:57
أثار قرار عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق، الدكتور فؤاد دحدوح، عاصفة من الجدل في الأوساط الأكاديمية والفنية بعد تهديده طلاب الكلية بعلامة الصفر في حال لجأوا إلى "الموديل العاري" في مشاريع التخرج.
القرار الصادر في 14 آب 2025، والممهور بالرقم 25، شدّد على منع أي أعمال نحت أو تصوير أو حفر تتعلق بالعري، تحت ذريعة التماهي مع "الثوابت الأخلاقية والمجتمعية".


القرار فجّر حملة احتجاجات في أوساط الطلبة، الذين ردوا ببيان لاذع طالبوا فيه بالحرية الأكاديمية، معتبرين أنّ حذف ركيزة أساسية من مناهج تعليم الفنون لا يعني حماية القيم بل "ضرب جوهر المعرفة البصرية وإفراغ المناهج من مضمونها العلمي والجمالي". الطلاب دعوا إلى وقفة احتجاجية سلمية، مؤكدين أن الجامعة ليست ساحة وصاية بل فضاء للحرية والاستقلالية، وأن أي مساس بهذا المبدأ ينسف جوهر التعليم.
 
البيان، مع ردود الفعل الحادة، وتزايد نشر الفنانين التشكيليين للوحاتهم وأعمالهم الفنية العارية – بما فيها الأعمال العارية لعميد كلية الفنون الجميلة نفسه– دفعت دحدوح إلى إصدار توضيح، قال فيه: "لا يوجد أساسا موديل عارٍ في كلية الفنون منذ عام 1974، وتوجيهات معاون وزير التعليم العالي هذا العام جاءت لتأكيد قرارات متخذة منذ عقود، ومن جهة أخرى استجابة لرغبة العديد من أهالي الطلاب الذين قدّموا طلبات رسمية بعدم استخدام الموديل العاري في مشاريع تخرّج أبنائهم هذا العام".

وأضاف الدكتور دحدوح متسائلا: "أين الضرر إذا كان الأمر مرتبطا برغبة أهالي الطلبة؟ هل سينكفىء ويتراجع الفن في سوريا؟ وهل تحولنا بسحر ساحر إلى رجعيين وسلفيين، إذا استجبنا لطلب الأهالي؟.. السؤال الأهم: هل قدّم أحد ممن دافع عن الموديل العاري رسما صحيحا لأصبع واحد من موديل عاري؟. وعليه فإنني مبرر لهذه الصحوة المتأخرة، خاصة أن المنع قائم منذ عام 1974". (روسيا اليوم)
