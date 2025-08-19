مستفيدا من أكثر من 170 مليون مستخدم: البيت الأبيض يدخل تيك توك.. ورسالة مباشرة من ترامب!



وانطلق الحساب الجديد @whitehouse مساء أمس الثلاثاء مع فيديو أولي يظهر قائلاً: "أنا صوتكم"، ومع تعليق: "أميركا، نحن عائدون! مرحبًا تيك توك!"". في خطوة جديدة، أطلق حسابا رسميا على تطبيق تيك توك مستفيدا من أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي لنشر رسائل الرئيس الأميركي .وانطلق الحساب الجديد @whitehouse مساء أمس الثلاثاء مع فيديو أولي يظهر قائلاً: "أنا صوتكم"، ومع تعليق: "أميركا، نحن عائدون! مرحبًا تيك توك!"".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، : " ملتزمة بالتواصل مع أكبر عدد ممكن من الجماهير لنقل النجاحات التاريخية للرئيس، ونسعى للتواصل بطريقة لم تتبعها أي إدارة سابقة".



ويعشق ترامب هذا التطبيق الشهير، ويعزو له الفضل في كسب تأييد الناخبين الشباب خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2024، حين هزم .(العربية)