Advertisement

عربي-دولي

مستفيدا من أكثر من 170 مليون مستخدم: البيت الأبيض يدخل تيك توك.. ورسالة مباشرة من ترامب!

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1406755-638912682587821630.jpeg
Doc-P-1406755-638912682587821630.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة جديدة، أطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على تطبيق تيك توك مستفيدا من أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي لنشر رسائل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement

وانطلق الحساب الجديد @whitehouse مساء أمس الثلاثاء مع فيديو أولي يظهر ترامب قائلاً: "أنا صوتكم"، ومع تعليق: "أميركا، نحن عائدون! مرحبًا تيك توك!"".
 
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "إدارة ترامب ملتزمة بالتواصل مع أكبر عدد ممكن من الجماهير لنقل النجاحات التاريخية للرئيس، ونسعى للتواصل بطريقة لم تتبعها أي إدارة سابقة".

ويعشق ترامب هذا التطبيق الشهير، ويعزو له الفضل في كسب تأييد الناخبين الشباب خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2024، حين هزم الديمقراطية كمالا هاريس.(العربية)

مواضيع ذات صلة
هل تعرفك "تيك توك" أكثر من نفسك؟ هذا ما تخفيه المنصة خلف الشاشة!
lebanon 24
20/08/2025 12:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث مع وفد "تيك توك" سبل التعاون لحماية المستخدمين
lebanon 24
20/08/2025 12:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستمرون في التواصل المباشر وغير المباشر مع إيران للتوصل لاتفاق
lebanon 24
20/08/2025 12:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من جزيرة لويس إلى البيت الأبيض: قصة الأم الاسكتلندية لدونالد ترامب!
lebanon 24
20/08/2025 12:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2025-08-20
04:43 | 2025-08-20
04:34 | 2025-08-20
04:02 | 2025-08-20
03:59 | 2025-08-20
03:22 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24