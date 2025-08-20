في هجوم عنيف على نتنياهو.. هذا ما قاله رئيس وزراء أوستراليا

Advertisement

شنّت أوستراليا اليوم، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء بسبب اتّهامه رئيس وزرائها ألبانيزي بأنّه "سياسي ضعيف خان "، معتبرة على لسان أحد أبرز وزرائها أنّ "القوة لا تُقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم"، بحسب "فرانس برس".وردّا على تصريح ، قال الأوسترالي بيرك لشبكة " " التلفزيونية العمومية: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعا".