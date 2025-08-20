Advertisement

عربي-دولي

في هجوم عنيف على نتنياهو.. هذا ما قاله رئيس وزراء أوستراليا

Lebanon 24
20-08-2025 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1406771-638912732311583904.png
Doc-P-1406771-638912732311583904.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّت أوستراليا اليوم، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب اتّهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي بأنّه "سياسي ضعيف خان إسرائيل"، معتبرة على لسان أحد أبرز وزرائها أنّ "القوة لا تُقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم"، بحسب "فرانس برس".
Advertisement

وردّا على تصريح نتانياهو، قال وزير الداخلية الأوسترالي توني بيرك لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العمومية: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعا".
مواضيع ذات صلة
عن الرئيس بري.. هذا ما قاله وزير الإتصالات
lebanon 24
20/08/2025 12:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عن جلسة الثلاثاء.. هذا ما قاله وزير الزراعة
lebanon 24
20/08/2025 12:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح.. هذا ما قاله وزير الداخلية اليوم
lebanon 24
20/08/2025 12:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيد الجيش.. هذا ما قاله وزير الداخلية
lebanon 24
20/08/2025 12:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2025-08-20
04:43 | 2025-08-20
04:34 | 2025-08-20
04:02 | 2025-08-20
03:59 | 2025-08-20
03:22 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24