تم استدعاء 60 ألف من الاحتياط.. وزير دفاع إسرائيل صادق على خطة احتلال غزة

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن كاتس صادق على خطة احتلال مدينة غزة، وأصدر أوامر باستدعاء 60 ألف من الاحتياط، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.يأتي ذلك، في حين بات السخط جليا بين بعض جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة مرة أخرى، في مؤشر على مدى تغير المزاج العام جراء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.فحالة اندفاع الشباب والجنود الإسرائيليين التي سادت بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنته حركة على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، تراجعت.وبات العديد من المجندين يعبرون الآن عن خيبة الأمل إزاء السياسيين الذين يرسلونهم إلى ساحة المعركة مرة أخرى، إذ يستعد الجيش للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، وفق ما نقلت وكالة .فبحسب دراسة أجراها باحثون حول الرأي العام تجاه الحملة الجديدة على مدينة غزة، بين أكثر من 300 شخص يخدمون في الجيش حاليا، قال 25.75 من جنود الاحتياط إن دوافعهم انخفضت بشكل كبير مقارنة ببداية الحملة، بينما أوضح 105 آخرون أن دوافعهم انخفضت قليلا.أما عندما طُلب منهم وصف مشاعرهم تجاه العملية العسكرية الجديدة، فعبرت أكبر نسبة والتي بلغت 475 ممن شملتهم الدراسة عن مشاعر سلبية تجاه الحكومة وطريقة تعاملها مع الحرب ومع المفاوضات بشأن الرهائن.وكانت بعض الأرقام والإحصائيات في الماضي قبل الإعلان عن الهجوم الأحدث، أفادت بأن عدد جنود الاحتياط الذين التحقوا بالخدمة بات أقل بنسبة 305 من العدد الذي يطلبه القادة العسكريون، وفق ما نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري.(العربية)