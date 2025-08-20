Advertisement

عربي-دولي

تم استدعاء 60 ألف من الاحتياط.. وزير دفاع إسرائيل صادق على خطة احتلال غزة

Lebanon 24
20-08-2025 | 01:43
A-
A+
Doc-P-1406791-638912762341894414.webp
Doc-P-1406791-638912762341894414.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صادق على خطة احتلال مدينة غزة، وأصدر أوامر باستدعاء 60 ألف من الاحتياط، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
Advertisement

يأتي ذلك، في حين بات السخط جليا بين بعض جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة مرة أخرى، في مؤشر على مدى تغير المزاج العام في إسرائيل جراء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

فحالة اندفاع الشباب والجنود الإسرائيليين التي سادت بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، تراجعت.

وبات العديد من المجندين يعبرون الآن عن خيبة الأمل إزاء القادة السياسيين الذين يرسلونهم إلى ساحة المعركة مرة أخرى، إذ يستعد الجيش للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

فبحسب دراسة أجراها باحثون في الجامعة العبرية حول الرأي العام تجاه الحملة الجديدة على مدينة غزة، بين أكثر من 300 شخص يخدمون في الجيش حاليا، قال 25.75 من جنود الاحتياط إن دوافعهم انخفضت بشكل كبير مقارنة ببداية الحملة، بينما أوضح 105 آخرون أن دوافعهم انخفضت قليلا.

أما عندما طُلب منهم وصف مشاعرهم تجاه العملية العسكرية الجديدة، فعبرت أكبر نسبة والتي بلغت 475 ممن شملتهم الدراسة عن مشاعر سلبية تجاه الحكومة وطريقة تعاملها مع الحرب ومع المفاوضات بشأن الرهائن.

وكانت بعض الأرقام والإحصائيات في مارس الماضي قبل الإعلان عن الهجوم الأحدث، أفادت بأن عدد جنود الاحتياط الذين التحقوا بالخدمة بات أقل بنسبة 305 من العدد الذي يطلبه القادة العسكريون، وفق ما نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع إسرائيل يصادق على أوامر استدعاء 60 ألف من الاحتياط
lebanon 24
20/08/2025 12:18:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: استدعاء 60 ألف جندي احتياط ابتداء من الغد لعملية غزة
lebanon 24
20/08/2025 12:18:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: احتلال مدينة غزة يتطلب تجنيد 250 ألف جندي من قوات الاحتياط
lebanon 24
20/08/2025 12:18:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قرّر تبكير موعد استدعاء 50 ألف جندي من الاحتياط
lebanon 24
20/08/2025 12:18:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2025-08-20
04:43 | 2025-08-20
04:34 | 2025-08-20
04:02 | 2025-08-20
03:59 | 2025-08-20
03:22 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24