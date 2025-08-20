أفغانستان… مقتل 76 شخصًا في حادث حافلة للمهاجرين العائدين من إيران

Advertisement

وقال الناطق باسم حاكم المنطقة، سعيدي، في بيان اليوم، نقلته وكالة "فرانس برس":"إن 76 شخصا لقوا حتفهم وثلاثة أشخاص آخرين في وضع حرج بعد الحادث الذي وقع في إقليم غوزارا".