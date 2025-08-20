أفغانستان… مقتل 76 شخصًا في حادث حافلة للمهاجرين العائدين من إيران

30
قتل 76 شخصًا مساء أمس في ولاية
هرات
غرب
أفغانستان
، جراء اصطدام حافلة تقل مهاجرين عائدين من
إيران
بشاحنة ودراجة نارية، وفقًا لحصيلة جديدة صادرة عن السلطات المحلية.
وقال الناطق باسم حاكم المنطقة،
محمد يوسف
سعيدي، في بيان اليوم، نقلته وكالة "فرانس برس":"إن 76 شخصا لقوا حتفهم وثلاثة أشخاص آخرين في وضع حرج بعد الحادث الذي وقع في إقليم غوزارا".
