Advertisement

عربي-دولي

واشنطن توافق على بدء محادثات تجارية مع البرازيل حول الرسوم

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1406813-638912790566090833.jpg
Doc-P-1406813-638912790566090833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافقت الولايات المتحدة على طلب البرازيل الانخراط في محادثات مع منظمة التجارة العالمية، لمناقشة الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 50% والتي فرضتها واشنطن على صادرات برازيليا، وفق ما ورد في رسالة نقلتها وكالة "فرانس برس".
Advertisement


وكانت البرازيل قد لجأت إلى منظمة التجارة العالمية في مطلع آب بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم على أكثر من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة، شاملة سلعًا مثل البن ولحوم الأبقار والسكر.
مواضيع ذات صلة
واشنطن تفتح تحقيقًا تجاريًا مع البرازيل تمهيدًا لفرض رسوم جديدة
lebanon 24
20/08/2025 12:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نسعى إلى توافق مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
lebanon 24
20/08/2025 12:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية
lebanon 24
20/08/2025 12:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء محادثات بنيامين نتنياهو في واشنطن مع المبعوث ستيف ويتكوف قبل لقائه ترامب بالبيت الأبيض (الجزيرة)
lebanon 24
20/08/2025 12:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2025-08-20
04:43 | 2025-08-20
04:34 | 2025-08-20
04:02 | 2025-08-20
03:59 | 2025-08-20
03:22 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24