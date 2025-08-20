30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن توافق على بدء محادثات تجارية مع البرازيل حول الرسوم
Lebanon 24
20-08-2025
|
02:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت
الولايات المتحدة
على طلب
البرازيل
الانخراط في محادثات مع منظمة التجارة العالمية، لمناقشة الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 50% والتي فرضتها
واشنطن
على صادرات
برازيليا
، وفق ما ورد في رسالة نقلتها وكالة "فرانس برس".
Advertisement
وكانت البرازيل قد لجأت إلى منظمة التجارة العالمية في مطلع آب بعد أن رفع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الرسوم على أكثر من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة، شاملة سلعًا مثل البن ولحوم الأبقار والسكر.
مواضيع ذات صلة
واشنطن تفتح تحقيقًا تجاريًا مع البرازيل تمهيدًا لفرض رسوم جديدة
Lebanon 24
واشنطن تفتح تحقيقًا تجاريًا مع البرازيل تمهيدًا لفرض رسوم جديدة
20/08/2025 12:19:12
20/08/2025 12:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نسعى إلى توافق مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نسعى إلى توافق مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
20/08/2025 12:19:12
20/08/2025 12:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية
Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية
20/08/2025 12:19:12
20/08/2025 12:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء محادثات بنيامين نتنياهو في واشنطن مع المبعوث ستيف ويتكوف قبل لقائه ترامب بالبيت الأبيض (الجزيرة)
Lebanon 24
بدء محادثات بنيامين نتنياهو في واشنطن مع المبعوث ستيف ويتكوف قبل لقائه ترامب بالبيت الأبيض (الجزيرة)
20/08/2025 12:19:12
20/08/2025 12:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
05:04 | 2025-08-20
20/08/2025 05:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عرض كبير.. الصين ستكشف عن أسلحة جديدة في الثالث من أيلول
Lebanon 24
خلال عرض كبير.. الصين ستكشف عن أسلحة جديدة في الثالث من أيلول
04:43 | 2025-08-20
20/08/2025 04:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل.. استطلاع رأي يكشف
Lebanon 24
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل.. استطلاع رأي يكشف
04:34 | 2025-08-20
20/08/2025 04:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مُصابة بانتفاخات حول الرأس والأطراف.. انتشار وباء "السناجب" في أميركا وكندا يُثير الذعر (صور)
Lebanon 24
مُصابة بانتفاخات حول الرأس والأطراف.. انتشار وباء "السناجب" في أميركا وكندا يُثير الذعر (صور)
04:02 | 2025-08-20
20/08/2025 04:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو يظهر أدائهم التحية النازية... الجيش الكندي يوقف 5 عسكريين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو يظهر أدائهم التحية النازية... الجيش الكندي يوقف 5 عسكريين
03:59 | 2025-08-20
20/08/2025 03:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
11:30 | 2025-08-19
19/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:04 | 2025-08-20
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
04:43 | 2025-08-20
خلال عرض كبير.. الصين ستكشف عن أسلحة جديدة في الثالث من أيلول
04:34 | 2025-08-20
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل.. استطلاع رأي يكشف
04:02 | 2025-08-20
مُصابة بانتفاخات حول الرأس والأطراف.. انتشار وباء "السناجب" في أميركا وكندا يُثير الذعر (صور)
03:59 | 2025-08-20
بعد تداول فيديو يظهر أدائهم التحية النازية... الجيش الكندي يوقف 5 عسكريين
03:22 | 2025-08-20
في بولندا… جسم مجهول سقط وانفجر ليلاً
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 12:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 12:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 12:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24