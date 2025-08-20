واشنطن توافق على بدء محادثات تجارية مع البرازيل حول الرسوم

Advertisement

وافقت على طلب الانخراط في محادثات مع منظمة التجارة العالمية، لمناقشة الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 50% والتي فرضتها على صادرات ، وفق ما ورد في رسالة نقلتها وكالة "فرانس برس".وكانت البرازيل قد لجأت إلى منظمة التجارة العالمية في مطلع آب بعد أن رفع الرئيس الأميركي الرسوم على أكثر من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة، شاملة سلعًا مثل البن ولحوم الأبقار والسكر.