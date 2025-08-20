Advertisement

عربي-دولي

خلال عرض كبير.. الصين ستكشف عن أسلحة جديدة في الثالث من أيلول

Lebanon 24
20-08-2025 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1406873-638912873881213649.webp
Doc-P-1406873-638912873881213649.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أسبوعين، ستكشف الصين عن مجموعة من الأسلحة تُظهر قوتها العسكرية، في عرض عسكري كبير في بكين، حسبما أعلن مسؤول اليوم الأربعاء.
Advertisement

يأتي ذلك فيما تحتفل الصين في الثالث من أيلول المقبل، بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان التي احتلّت أراضي صينية بطريقة عنيفة.

وسيحضر الرئيس شي جينبينغ عرض قواته في ساحة تيانانمن في وسط بكين. ومن المتوقع أن يحضر نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة أجانب آخرون.

وقُتل ملايين الصينيين خلال الحرب الطويلة ضد اليابان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

وقال وو زيكي الضابط الكبير في هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية، للصحفيين، إنّ الجيش الصيني سيعرض بعضا من أحدث أسلحته في الثالث من أيلول، مشيرا إلى أنّها "تعكس الأشكال المتطوّرة للحرب الحديثة".

وأضاف أنّ "جميع الأسلحة وجميع المعدّات المشاركة في العرض تم اختيارها من أنظمة القتال الرئيسية الموجودة في الخدمة الفعلية والمنتجة محليا، مع الكشف عن نسبة كبيرة من المعدات الجديدة للمرة الأولى"، وفقا لفرانس برس.

وأشار إلى أنّه سيتم عرض أسلحة استراتيجية وقاذفات ومقاتلات وأنظمة فرط صوتية ومسيّرات ومعدات مضادة للمسيّرات، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن العرض الذي سيستمر حوالي 70 دقيقة، "سيظهر بشكل كامل قدرة جيشنا القوية على النفوق في الحرب الحديثة... وحماية السلام العالمي".(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
lebanon 24
20/08/2025 19:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية جديدة: ضرر كبير بمحور تطوير السلاح النووي الإيراني
lebanon 24
20/08/2025 19:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: نرحب بإعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل
lebanon 24
20/08/2025 19:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة تكشف سرّاً عن بوتين: مستعدٌّ لفعل أيّ شيء لإرضاء الصين
lebanon 24
20/08/2025 19:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-20
11:21 | 2025-08-20
11:00 | 2025-08-20
10:47 | 2025-08-20
10:09 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24