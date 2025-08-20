خلال عرض كبير.. الصين ستكشف عن أسلحة جديدة في الثالث من أيلول

Advertisement

بعد أسبوعين، ستكشف عن مجموعة من الأسلحة تُظهر قوتها العسكرية، في عرض عسكري كبير في ، حسبما أعلن مسؤول اليوم الأربعاء.يأتي ذلك فيما تحتفل الصين في الثالث من أيلول المقبل، بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على التي احتلّت أراضي صينية بطريقة عنيفة.وسيحضر الرئيس شي جينبينغ عرض قواته في ساحة تيانانمن في وسط بكين. ومن المتوقع أن يحضر نظيره الروسي وقادة أجانب آخرون.وقُتل ملايين الصينيين خلال الحرب الطويلة ضد اليابان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.وقال وو زيكي الضابط الكبير في المشتركة للجنة العسكرية المركزية، للصحفيين، إنّ الجيش الصيني سيعرض بعضا من أحدث أسلحته في الثالث من أيلول، مشيرا إلى أنّها "تعكس الأشكال المتطوّرة للحرب الحديثة".وأضاف أنّ "جميع الأسلحة وجميع المعدّات المشاركة في تم اختيارها من أنظمة القتال الرئيسية الموجودة في الخدمة الفعلية والمنتجة محليا، مع نسبة كبيرة من المعدات الجديدة للمرة الأولى"، وفقا لفرانس برس.وأشار إلى أنّه سيتم عرض أسلحة استراتيجية وقاذفات ومقاتلات وأنظمة فرط صوتية ومسيّرات ومعدات مضادة للمسيّرات، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وأوضح أن العرض الذي سيستمر حوالي 70 دقيقة، "سيظهر بشكل كامل قدرة جيشنا القوية على النفوق في الحرب الحديثة... وحماية السلام العالمي".(سكاي نيوز)