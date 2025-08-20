بعد تداول فيديو يظهر أدائهم التحية النازية... الجيش الكندي يوقف 5 عسكريين

Advertisement

أعلن قائد في الجيش الكندي، الفريق مايك رايت، توقيف خمسة عسكريين عن الخدمة بعد تداول مقطع فيديو يوثّق قيامهم بأداء التحية خلال حفل.وبحسب ما نقلت قناة CBC الكندية، فإن رايت تسلّم في السادس من آب الحالي شريطًا مصوّرًا يظهر عدداً من العسكريين يؤدون هذه التحية، في وقت يشتبه بتعاطي أحدهم للمخدرات.وأوضح رايت أن "هؤلاء الجنود عرضة لإجراءات إدارية وتأديبية، قد تؤدي إلى فصلهم من الخدمة".ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء العسكريون في الخدمة الفعلية أم في الاحتياط.