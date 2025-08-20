جنود إسرائيليّون في حالة حرجة... هذا ما حدث معهم في جبل الشيخ

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عن إنفجار قنبلة يدويّة سوريّة قديمة، بجنودٍ إسرائيليين، في موقع عسكري إسرائيليّ في ، عندما كانوا يتعاملون معها.

وأشارت إلى أنّ إنفجار القنبلة أسفر عن إصابة 7 جنود، بينهم أربعة في حالة حرجة جدّاً. (روسيا اليوم)





