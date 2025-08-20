Advertisement

عربي-دولي

جنود إسرائيليّون في حالة حرجة... هذا ما حدث معهم في جبل الشيخ

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:51
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عن إنفجار قنبلة يدويّة سوريّة قديمة، بجنودٍ إسرائيليين، في موقع عسكري إسرائيليّ في جبل الشيخ، عندما كانوا يتعاملون معها.
وأشارت إلى أنّ إنفجار القنبلة أسفر عن إصابة 7 جنود، بينهم أربعة في حالة حرجة جدّاً. (روسيا اليوم)
 


