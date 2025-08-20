29
عربي-دولي
جنود إسرائيليّون في حالة حرجة... هذا ما حدث معهم في جبل الشيخ
Lebanon 24
20-08-2025
|
05:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عن إنفجار قنبلة يدويّة سوريّة قديمة، بجنودٍ إسرائيليين، في موقع عسكري إسرائيليّ في
جبل الشيخ
، عندما كانوا يتعاملون معها.
وأشارت إلى أنّ إنفجار القنبلة أسفر عن إصابة 7 جنود، بينهم أربعة في حالة حرجة جدّاً. (روسيا اليوم)
