في شرق أوكرانيا.. روسيا تعلن السيطرة على 3 بلدات جديدة

أعلنت ، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة على ثلاث بلدات جديدة في شرق ، في إطار العمليات العسكرية المستمرة منذ شباط 2022.وقالت الوزارة في بيانها إن القوات الروسية سيطرت على بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى بلدتي سوخيتسكويه وبانكوفكا في دونيتسك الشعبية.وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت تقدمها في عمق الدفاعات ، حيث "حررت بلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، فيما تمكنت قوات مجموعة "الشرق" الروسية من السيطرة على بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأشار إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت مرافق حيوية أوكرانية، بينها ورش تجميع ، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، إضافة إلى منشآت لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود، وذلك في 148 منطقة مختلفة.كما لفت البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت نظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس"، إضافة إلى 217 طائرة مسيرة. وفي ، أعلن الأسطول الروسي تدمير زورقين أوكرانيين صغيرين وسريعين.