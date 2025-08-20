انتقاد لاذع.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو

انتقد زعيم يائير لابيد، يوم الأربعاء، عزم تجنيد 60 ألف جندي احتياطي لاحتلال غزة.

وقال لابيد إن القرار الذي أصدره يسرائيل كاتس، صباح الأربعاء، بتجنيد 60 ألف جندي احتياطي، هو لتحقيق "وهم احتلال غزة". وقال لابيد إن القرار الذي أصدره يسرائيل كاتس، صباح الأربعاء، بتجنيد 60 ألف جندي احتياطي، هو لتحقيق "وهم احتلال غزة".

ووصف لابيد الحكومة الحالية التي يرأسها بأنها "أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل"، فهي "تشجع على التهرب وتفرق بين الدماء".

وكانت أعلنت إنَّ الوزير يسرائيل كاتس "أقر خطة هجوم الجيش على مدينة غزة.

كذلك وافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة" ويقدَّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.



من ناحيتها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن وزير الدفاع وافق أيضاً على الاستعدادات اللازمة لإجلاء نحو مليون مدني من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، يسيطر الجيش حالياً على 75 في المائة من مساحة ، في محاولة للضغط على حركة لإبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين في القطاع.