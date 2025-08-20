Advertisement

عربي-دولي

انتقاد لاذع.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:47
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الأربعاء، عزم إسرائيل تجنيد 60 ألف جندي احتياطي لاحتلال غزة.
وقال لابيد إن القرار الذي أصدره وزير الدفاع يسرائيل كاتس، صباح الأربعاء، بتجنيد 60 ألف جندي احتياطي، هو لتحقيق "وهم احتلال غزة".
 
 
ووصف لابيد الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو بأنها "أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل"، فهي "تشجع على التهرب وتفرق بين الدماء".
 
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت إنَّ الوزير يسرائيل كاتس "أقر خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة.
 
 
كذلك وافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة" ويقدَّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.

من ناحيتها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن وزير الدفاع وافق أيضاً على الاستعدادات اللازمة لإجلاء نحو مليون مدني من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.
 
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، يسيطر الجيش حالياً على 75 في المائة من مساحة قطاع غزة، في محاولة للضغط على حركة حماس لإبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين في القطاع.
