بعد تجديدها.. البابا لاوون الرابع عشر يختار الإقامة في شقق القصر الرسولي

أعلن البابا أنه سيعيش في شقق الرسولي التي تعود للقرن السادس عشر، مخالفاً سلفه الذي فضل الإقامة مارتا.وتجري حالياً أعمال تجديد واسعة للشقق المكونة من عشر غرف، على أن يشارك البابا ثلاثة أو أربعة من الرهبان في السكن معه، بمن فيهم السكرتير الشخصي الأب إدغارد ريمايكونا.ويعد ذلك أول مرة في التاريخ الحديث يشارك فيها البابا مسكنه الرسمي في الطابق الثالث من القصر مع آخرين. وقد تم وضع الأختام على أبواب الشقة في 21 نيسان بعد وفاة البابا فرنسيس، رغم أنه لم يعش فيها طوال فترة حبريته التي امتدت 12 عاماً.