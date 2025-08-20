Advertisement

عربي-دولي

بعد تجديدها.. البابا لاوون الرابع عشر يختار الإقامة في شقق القصر الرسولي

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:51
أعلن البابا لاوون الرابع عشر أنه سيعيش في شقق القصر الرسولي التي تعود للقرن السادس عشر، مخالفاً سلفه البابا فرنسيس الذي فضل الإقامة في دار سانتا مارتا.
وتجري حالياً أعمال تجديد واسعة للشقق المكونة من عشر غرف، على أن يشارك البابا ثلاثة أو أربعة من الرهبان في السكن معه، بمن فيهم السكرتير الشخصي الأب إدغارد ريمايكونا.

ويعد ذلك أول مرة في التاريخ الحديث يشارك فيها البابا مسكنه الرسمي في الطابق الثالث من القصر مع آخرين. وقد تم وضع الأختام على أبواب الشقة في 21 نيسان بعد وفاة البابا فرنسيس، رغم أنه لم يعش فيها طوال فترة حبريته التي امتدت 12 عاماً.
