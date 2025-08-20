اعتراضًا على الشراكة مع الجيش الإسرائيلي.. موظفو مايكروسوفت يتظاهرون

Advertisement

أقام مجموعة من موظفي " " السابقين والحاليين مظاهرة في مقر الشركة في ، تحت شعار "ساحة أطفال "، اعتراضًا على العقود التي تربط الشركة بالجيش .وجاءت المظاهرة على خلفية تقارير كشفت تعاون مايكروسوفت مع الوحدة 8200 لمراقبة ، وتضمنت إقامة ونقاط حوار داخل الشرقي للمقر، إضافة إلى توزيع منشورات وبيانات صحفية.وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات بين الشركة والجيش الإسرائيلي، وتعويض الفلسطينيين المتضررين، وإنهاء التمييز ضد الموظفين الفلسطينيين داخل الشركة، معتبرين أن عملهم قد استُخدم لخدمة الإبادة الجماعية والتجويع القسري وفق وصفهم.أعلنت الشركة لاحقًا أنها طلبت من المتظاهرين مغادرة المقر بعد وصول الشرطة، مؤكدة أنها تجري تحقيقات داخلية مع الموظفين المعنيين.