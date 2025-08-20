Advertisement

عربي-دولي

اعتراضًا على الشراكة مع الجيش الإسرائيلي.. موظفو مايكروسوفت يتظاهرون

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1406938-638912953613369518.png
Doc-P-1406938-638912953613369518.png photos 0
أقام مجموعة من موظفي "مايكروسوفت" السابقين والحاليين مظاهرة في مقر الشركة في سياتل، تحت شعار "ساحة أطفال فلسطين الشهداء"، اعتراضًا على العقود التي تربط الشركة بالجيش الإسرائيلي.
وجاءت المظاهرة على خلفية تقارير كشفت تعاون مايكروسوفت مع الوحدة 8200 لمراقبة الفلسطينيين، وتضمنت إقامة خيام ونقاط حوار داخل الحرم الشرقي للمقر، إضافة إلى توزيع منشورات وبيانات صحفية.

وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات بين الشركة والجيش الإسرائيلي، وتعويض الفلسطينيين المتضررين، وإنهاء التمييز ضد الموظفين الفلسطينيين داخل الشركة، معتبرين أن عملهم قد استُخدم لخدمة الإبادة الجماعية والتجويع القسري وفق وصفهم.

أعلنت الشركة لاحقًا أنها طلبت من المتظاهرين مغادرة المقر بعد وصول الشرطة، مؤكدة أنها تجري تحقيقات داخلية مع الموظفين المعنيين.
