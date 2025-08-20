Advertisement

إقتصاد

وول ستريت في مواجهة الرسوم الجمركية: موسم أرباح قوي وسط تحديات اقتصادية

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1406955-638912982275491490.png
Doc-P-1406955-638912982275491490.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جاء موسم أرباح الربع الثاني 2025 في وول ستريت في ظل بيئة مشحونة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ما جعل قراءة النتائج اختبارًا مزدوجًا بين صلابة الشركات وتداعيات السياسات التجارية.
Advertisement

رغم قوة الأداء، يرى المحللون أن المرونة التي أبدتها الشركات لا تعكس بالضرورة متانة اقتصادية مستدامة، بل ترتبط أحيانًا باستراتيجيات تكيفية أو بدفعات استثنائية من المستهلكين وطفرة قطاع التكنولوجيا.

الدروس المستفادة من موسم الأرباح المتفائل

صحيفة فايننشال تايمز أشارت في تقرير لها إلى أن نتائج الشركات عن الربع الثاني "تمثل مقياسًا غير موثوق به لقدرة الولايات المتحدة على تحمل التعريفات الجمركية".

من النقاط الأساسية التي أبرزها التقرير:
- تأثير محدود للرسوم الجمركية: الصناعات المعرضة مباشرة للرسوم تشكل أقل من 17% من أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفق تقديرات دويتشه بنك. ومع ذلك، تمكنت المؤسسات المتأثرة من حماية هوامش ربحها عبر استراتيجيات متعددة، تشمل خفض التكاليف، زيادة المخزونات، رفع الأسعار، والبحث عن موردين بديلين.
 
- نمو قطاع التكنولوجيا: عززت الشركات المهيمنة في وادي السيليكون الربحية والطلب الإجمالي، مع نمو أرباح قطاع تكنولوجيا المعلومات السنوي بنسبة تجاوزت 20%، مدفوعًا بنشاط الذكاء الاصطناعي، الذي ظل محميًا من الرسوم الجمركية بشكل كبير.
 
- ضغوط على قطاعات أخرى: كانت أرباح قطاعات المواد والصناعات الاستهلاكية بطيئة، وتضررت الشركات الصغيرة خارج مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما تواجه الشركات المستوردة تكاليف أعلى بفعل الرسوم، حيث بلغت عائدات الرسوم الجمركية 28 مليار دولار في تموز 2025، وهو رقم قياسي.

المستهلكون وراء دفعة المبيعات الاستثنائية

قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة V I Markets، إن النتائج القوية لا تعكس بالضرورة قوة حقيقية للاقتصاد، بل زيادة المبيعات نتيجة مخاوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار مستقبلًا.

وأضاف أن الرسوم على بعض المعادن النادرة المستوردة، مثل أشباه الموصلات التي تستخدمها شركات كبرى مثل إنفيديا، دفعت المستهلكين للشراء بشكل مكثف قبل ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى طفرة مؤقتة في أرباح الشركات.

ورغم ذلك، أشار معطي إلى أن سياسات ترامب لعبت دورًا في دعم الصناعة المحلية ومنحت الشركات شعورًا بالثقة والتوسع، لكنه حذر من أن استمرار الرسوم عند مستويات مرتفعة قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع الاستهلاك مستقبلاً.

استراتيجيات الشركات لمواجهة الرسوم الجمركية

أكد المحلل في غولدمان ساكس، ديفيد كوستين، أن الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أظهرت مرونة أكبر في هوامش الربح، مدعومة بشكل كبير بإضعاف الدولار الأميركي، ما ساهم في نمو المبيعات الخارجية.

وأوضح أن الشركات حافظت على هوامشها من خلال:
- التفاوض مع الموردين
- تعديل سلاسل التوريد
- تمرير الأسعار للمستهلكين
- خفض التكاليف الأخرى

وأشار كوستين إلى أن 58% من الشركات رفعت توقعاتها السنوية لعام 2025، وارتفعت أرباح مؤشر S&P 500 بنسبة 11% على أساس سنوي، أي ثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، متجاوزة توقعات وول ستريت بنسبة 84% من الشركات.

 
قدرة التكيف والمرونة: عامل الحصانة

قال ميشال صليبي، رئيس قسم الأسواق المالية في FXPro، إن الشركات الأميركية أظهرت قدرة ملحوظة على التكيف مع تداعيات الرسوم الجمركية، مستفيدين من:
- تركيز التأثير المباشر على قطاعات محدودة مثل السيارات والألومنيوم (17% فقط من أرباح S&P 500)
- أداء استثنائي لقطاع التكنولوجيا والعظماء السبع، مدعوم بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي
- نجاح استراتيجيات التكيف مثل تنويع سلاسل الإمداد أو إعادة التصنيع محليًا
- تمرير جزء من تكلفة الرسوم إلى المستهلك تدريجيًا عبر رفع الأسعار
- ضعف الدولار الأميركي الذي دعم القدرة التنافسية للصادرات

وحذر صليبي من أن التصعيد التجاري المستمر قد يُحدث زعزعة مستقبلية في أرباح بعض القطاعات، رغم الحصانة النسبية الحالية.
 
(اقتصاد سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
موجة بيع جديدة في وول ستريت بسبب الرسوم الجمركية
lebanon 24
20/08/2025 19:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس لولا دا سيلفا يتعهّد الدفاع عن سيادة البرازيل بمواجهة العقوبات والرسوم الجمركية الأميركية
lebanon 24
20/08/2025 19:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية
lebanon 24
20/08/2025 19:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الصين: الرسوم الجمركية الأميركية قوضت النظام الاقتصادي العالمي
lebanon 24
20/08/2025 19:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-20
11:21 | 2025-08-20
11:00 | 2025-08-20
10:47 | 2025-08-20
10:09 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24