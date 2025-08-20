Advertisement

عربي-دولي

"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:31
قالت الخبيرة الملكية هيلاري فورديتش، إنّ دوقة ساسكس ميغان ماركل، "لا تشعر بالواجب تجاه الشعب البريطاني أو المؤسسة الملكية"، ما يجعل عودتها مع الأمير هاري إلى المملكة المتحدة "أمرًا معقدًا".
وأضافت فورديتش لـ"فوكس نيوز"، أنّ "كبار أفراد العائلة المالكة وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير ويليام يتخوفون من إعادة الثقة بميغان خشية تسريب أي أحاديث عائلية خاصة أو استغلالها في مشاريع تجارية".
كذلك، تُشكّل مواقف ميغان عقبة أمام زوجها هاري، في إعادة بناء الجسور مع عائلته.
 
 
وأشارت الكاتبة المتخصصة في الشؤون الملكية إنغريد سيوارد إلى أنّ "ميغان مكروهة بشدّة من قبل أنصار الملكية في بريطانيا، ويعتبرون أنّها ألحقَت ضرراً كبيراً بصورة العائلة المالكة". (ارم نيوز)
 
 
 
