"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته

قالت الخبيرة الملكية هيلاري فورديتش، إنّ دوقة ساسكس ، "لا تشعر بالواجب تجاه الشعب أو المؤسسة الملكية"، ما يجعل عودتها مع الأمير هاري إلى المتحدة "أمرًا معقدًا".وأضافت فورديتش لـ" "، أنّ "كبار أفراد وفي مقدمتهم ولي الأمير ويليام يتخوفون من إعادة الثقة بميغان خشية تسريب أي أحاديث عائلية خاصة أو استغلالها في مشاريع تجارية".

كذلك، تُشكّل مواقف عقبة أمام زوجها هاري، في إعادة بناء الجسور مع عائلته.

وأشارت الكاتبة المتخصصة في الشؤون الملكية إنغريد إلى أنّ "ميغان مكروهة بشدّة من قبل الملكية في ، ويعتبرون أنّها ألحقَت ضرراً كبيراً بصورة العائلة المالكة". (ارم نيوز)